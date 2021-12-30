«Яндекс.Карты» определили самые «советские» города и регионы страны
Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан стали лидерами по числу советских названий улиц, проспектов, площадей и переулков. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследование сервиса «Яндекс.Карты».
Специалисты определили, сколько в стране пространств, названных в честь Октябрьской революции, коммунизма, государственных деятелей — Владимира Ленина, Сергея Кирова, Михаила Калинина. Как выяснилось, больше всего подобных названий — в Краснодарском крае (1936), Свердловской области (1780), Татарстане (1622).
Наибольшую долю «советских» улиц от общего числа — более 7,5% — выявили в Мордовии, Чувашии, Воронежской и Кировской областях. Сервис отмечает, что почти во всех региональных столицах РФ есть улицы, названные в честь Ленина. При этом Санкт-Петербург поставил рекорд по числу улиц со словом «Советская» в названии: в Северной столице обнаружилось 27 таких наименований.
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