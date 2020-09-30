«Хохляндией занимайтесь!» В Госдуме ответили на переименование России

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию. Он считает, что каждая нация сама вправе решать, как называть соседей. В качестве примера лояльного отношения к разным вариациям названия государства Потураев привел Германию – во Франции принято называть эту страну Аллеманией, на Украине – Нимеччиной, а в России – Германией.

Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев в беседе с НСН посоветовал украинскому парламентарию заниматься проблемами своей страны.

«К этому заявлению можно относиться исключительно как к заявлению малограмотного, некомпетентного и непрофессионального человека. Никто не давал права депутату Верховной рады давать рекомендации по наименованию другой страны. Пусть своей Хохляндией занимается и пусть переименовывает там, что захочет. Наше государство к ним никакого отношения не имеет. Лучше бы в школе учился. Германию в разных странах называют по-разному не от недостатка ума, как у этого депутата, а от того, что на разных иностранных языках Германия звучит по-разному», - сказал Лебедев.