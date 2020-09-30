«Хохляндией занимайтесь!» В Госдуме ответили на переименование России
Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Руслан Бальбек в эфире НСН пожелали члену Верховной рады освежить школьные знания прежде, чем переименовывать чужие государства.
Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Никита Потураев предложил переименовать Россию в Московию. Он считает, что каждая нация сама вправе решать, как называть соседей. В качестве примера лояльного отношения к разным вариациям названия государства Потураев привел Германию – во Франции принято называть эту страну Аллеманией, на Украине – Нимеччиной, а в России – Германией.
Вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев в беседе с НСН посоветовал украинскому парламентарию заниматься проблемами своей страны.
«К этому заявлению можно относиться исключительно как к заявлению малограмотного, некомпетентного и непрофессионального человека. Никто не давал права депутату Верховной рады давать рекомендации по наименованию другой страны. Пусть своей Хохляндией занимается и пусть переименовывает там, что захочет. Наше государство к ним никакого отношения не имеет. Лучше бы в школе учился. Германию в разных странах называют по-разному не от недостатка ума, как у этого депутата, а от того, что на разных иностранных языках Германия звучит по-разному», - сказал Лебедев.
Депутат Госдумы РФ от Севастополя и Крыма Руслан Бальбек в беседе с НСН назвал подобное предложение аморальным.
«Эти предложения уже были около года назад. Это внутреннее дело Украины, как они нас будут называть. Другой вопрос, что их ничтожные идеи ничего не изменят на географической карте мира: Россия была, есть и будет. А вот Украина - это некий пробный шар, которым сегодня играют западные политики: не пойдёт игра - выбросят за пределы поля. Менять устоявшиеся названия государств в угоду чьим-то политическим амбициям считаю аморальным. Как есть на картах всего мира, так и должно остаться», - считает Бальбек.
«Слуга народа» - это правящая политическая партия на Украине. Ее главой и основателем является действующий президент Владимир Зеленский.
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