В мессенджере Max зарегистрировались 50 млн пользователей

Число пользователей российского мессенджера Max превысило 50 млн. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

«Среднесуточный охват в октябре превысил 19 миллионов человек. Рекордный показатель был зафиксирован 22 октября — когда суточный охват превысил 22,5 миллиона пользователей», — рассказали в национальном сервисе.

Отмечается, что с момента запуска в Max было отправлено 3,7 млрд сообщений, совершено 842 млн звонков, записано свыше 25 млн видеокружков. В мессенджере уже создали 7,6 млн групповых чатов и более 13 тысяч каналов.

Ранее в Max появилась возможность создать «Цифровой ID» по водительскому удостоверению.

