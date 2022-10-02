Переходный период при интеграции с Россией новых регионов планируется до 1 января 2026 года

Переходный период для интеграции в ряд российских систем для Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей начнется со дня их принятия в состав Российской Федерации до 1 января 2026 года. Такой срок своими постановлениями утвердил Конституционный суд России.

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Уточняется, что интеграционные процессы связаны с экономической, финансовой, кредитной и правовой систем России. Также останутся вопросы исполнения воинской обязанности и несения военной службы.

Ранее сообщалось, что Херсонская и Запорожская области вошли в состав России отдельными субъектами, территории Донбасса также сохранят свой республиканский статус, говорится в постановлении о признании договора, соответствующим Конституции России, опубликованном на сайте Конституционного суда РФ в воскресенье, 2 октября.

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ФОТО: РИА Новости
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