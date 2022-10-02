Переходный период при интеграции с Россией новых регионов планируется до 1 января 2026 года

Переходный период для интеграции в ряд российских систем для Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей начнется со дня их принятия в состав Российской Федерации до 1 января 2026 года. Такой срок своими постановлениями утвердил Конституционный суд России.