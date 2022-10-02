КС обнародовал подробности присоединения четырех регионов к России

В договоре предусмотрено, что «со дня принятия в РФ Херсонской области в составе Российской Федерации образуется новый субъект - Херсонская область» и по аналогии – Запорожская область.

Также документами предусмотрено, что с момента принятия в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской Народных Республик в составе РФ образуются новые субъекты – ДНР и ЛНР с русским языком в качестве государственного. При этом Россия гарантирует всем народам, проживающим на территории ДНР и ЛНР, «право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития».

Решение закреплено соответствующими постановлениями КС РФ.

30 сентября главы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и президент России Владимир Путин подписали в Москве договоры о вхождении в состав РФ новых территорий.

