В ЛНР пока не приняли решение о будущем статусе украинского языка в республике

Посол Луганской Народной Республике (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что решение о статусе украинского языка в республике еще не принято, сообщает ТАСС.

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«Сейчас однозначного ответа на этот вопрос нет. Будет зависеть от дальнейших решений. Сейчас у нас только русский язык является государственным», - подчеркнул Мирошник.

Ранее Конституционный суд, проводя проверку договоров четырех субъектов с Россией, уточнил, что Россия гарантирует всем народам, проживающим на территории ДНР и ЛНР, «право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:УкраинаЛНРРодион Мирошник
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