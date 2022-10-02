В ЛНР пока не приняли решение о будущем статусе украинского языка в республике
Посол Луганской Народной Республике (ЛНР) в России Родион Мирошник заявил, что решение о статусе украинского языка в республике еще не принято, сообщает ТАСС.
«Сейчас однозначного ответа на этот вопрос нет. Будет зависеть от дальнейших решений. Сейчас у нас только русский язык является государственным», - подчеркнул Мирошник.
Ранее Конституционный суд, проводя проверку договоров четырех субъектов с Россией, уточнил, что Россия гарантирует всем народам, проживающим на территории ДНР и ЛНР, «право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития».
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