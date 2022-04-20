«Перегнула палку во благо»: Детский омбудсмен призвала не наказывать учителя за показ «Бесогона»
Выпуск передачи о нацизме не стоило показывать младшеклассникам, но преподавателя не следует увольнять за это, заявила в эфире НСН Ирина Волынец.
Петербургскую учительницу не стоит наказывать за показ выпуска передачи Никиты Михалкова «Бесогон» о нацизме, она перегнула палку, но действовала только в благих намерениях, заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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Ранее «Фонтанка» сообщила, что в Санкт-Петербурге ученикам четвертого класса школы № 321 показали выпуск передачи режиссера Никиты Михалкова «Бесогон», имеющей маркировку 18+. В нем рассказывалось об истоках «украинского нацизма». Отмечается, что просмотр передачи Михалкова вызвал у детей истерику и приступы агрессии.
«Если стояло ограничение по возрасту, то показывать в учебном учреждении такой ролик нельзя, это нарушение закона. Однако детям нужно рассказывать об истории, тем более, что министр просвещения Кравцов сейчас выступил с инициативой о проведении уроков истории с первого класса. В этом случае достаточно будет ограничиться беседой с учителем, и он все поймет. Не вижу здесь веской причины для сурового наказания или увольнения. Да, учитель может быть перегнул палку и проявил инициативу, но только из самых благих намерений. Не нужно наказывать учителей по каждому поводу», - сказала Волынец.
По ее словам, для младшеклассников необходимо выбрать более мягкую форму изложения ключевых исторических событий, чтобы не травмировать психику детей.
«Нужно понимать, что детям, в доступной для их возраста форме, необходимо рассказывать про важные исторические моменты. И родители, и учителя понимают, что нужно рассказывать правдивую историю, в том числе и о фашизме. Для детей, которые учатся в первом классе, можно найти подходящие слова и формулировки, чтобы их не шокировать. Но необходимо сделать так, чтобы они понимали, что происходит. Дети находятся не в вакууме, они слышат обрывки информации, вместе с родителями они также могут смотреть телепрограммы», - резюмировала Волынец.
Авторская передача Никиты Михалкова «Бесогон» собирает миллионы просмотров на YouTube. В школе № 321 было показано видео с названием «Откуда растут ноги» по инициативе педагога, которая преподает основы религиозных культур и светской этики для третьеклассников. Теперь родители школьников требуют привлечь учительницу к ответственности.
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