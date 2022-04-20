«Перегнула палку во благо»: Детский омбудсмен призвала не наказывать учителя за показ «Бесогона»

Ранее «Фонтанка» сообщила, что в Санкт-Петербурге ученикам четвертого класса школы № 321 показали выпуск передачи режиссера Никиты Михалкова «Бесогон», имеющей маркировку 18+. В нем рассказывалось об истоках «украинского нацизма». Отмечается, что просмотр передачи Михалкова вызвал у детей истерику и приступы агрессии.

«Если стояло ограничение по возрасту, то показывать в учебном учреждении такой ролик нельзя, это нарушение закона. Однако детям нужно рассказывать об истории, тем более, что министр просвещения Кравцов сейчас выступил с инициативой о проведении уроков истории с первого класса. В этом случае достаточно будет ограничиться беседой с учителем, и он все поймет. Не вижу здесь веской причины для сурового наказания или увольнения. Да, учитель может быть перегнул палку и проявил инициативу, но только из самых благих намерений. Не нужно наказывать учителей по каждому поводу», - сказала Волынец.

По ее словам, для младшеклассников необходимо выбрать более мягкую форму изложения ключевых исторических событий, чтобы не травмировать психику детей.