«Перегнула палку во благо»: Детский омбудсмен призвала не наказывать учителя за показ «Бесогона»

Выпуск передачи о нацизме не стоило показывать младшеклассникам, но преподавателя не следует увольнять за это, заявила в эфире НСН Ирина Волынец. 

Петербургскую учительницу не стоит наказывать за показ выпуска передачи Никиты Михалкова «Бесогон» о нацизме, она перегнула палку, но действовала только в благих намерениях, заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Наивно и бессмысленно!» Учителей не вдохновила идея Мединского обязать школьников молиться за Россию

Ранее «Фонтанка» сообщила, что в Санкт-Петербурге ученикам четвертого класса школы № 321 показали выпуск передачи режиссера Никиты Михалкова «Бесогон», имеющей маркировку 18+. В нем рассказывалось об истоках «украинского нацизма». Отмечается, что просмотр передачи Михалкова вызвал у детей истерику и приступы агрессии.

«Если стояло ограничение по возрасту, то показывать в учебном учреждении такой ролик нельзя, это нарушение закона. Однако детям нужно рассказывать об истории, тем более, что министр просвещения Кравцов сейчас выступил с инициативой о проведении уроков истории с первого класса. В этом случае достаточно будет ограничиться беседой с учителем, и он все поймет. Не вижу здесь веской причины для сурового наказания или увольнения. Да, учитель может быть перегнул палку и проявил инициативу, но только из самых благих намерений. Не нужно наказывать учителей по каждому поводу», - сказала Волынец.

По ее словам, для младшеклассников необходимо выбрать более мягкую форму изложения ключевых исторических событий, чтобы не травмировать психику детей.

Мединский призвал продвигать проект Михалкова «Бесогон»

«Нужно понимать, что детям, в доступной для их возраста форме, необходимо рассказывать про важные исторические моменты. И родители, и учителя понимают, что нужно рассказывать правдивую историю, в том числе и о фашизме. Для детей, которые учатся в первом классе, можно найти подходящие слова и формулировки, чтобы их не шокировать. Но необходимо сделать так, чтобы они понимали, что происходит. Дети находятся не в вакууме, они слышат обрывки информации, вместе с родителями они также могут смотреть телепрограммы», - резюмировала Волынец.

Авторская передача Никиты Михалкова «Бесогон» собирает миллионы просмотров на YouTube. В школе № 321 было показано видео с названием «Откуда растут ноги» по инициативе педагога, которая преподает основы религиозных культур и светской этики для третьеклассников. Теперь родители школьников требуют привлечь учительницу к ответственности.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиУчительШколаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры