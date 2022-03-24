«Наивно и бессмысленно!» Учителей не вдохновила идея Мединского обязать школьников молиться за Россию
Навязывание школьникам любви к символам РФ по «американской модели» может вызвать у них подростковый протест, предупредил НСН Всеволод Луховицкий.
Идея помощника президента и экс-министра культуры РФ Владимира Мединского о введении в школах практики воспевания символов России является наивной, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Ранее Мединский заявил, что во всех школах США «учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, её символов и флага». По его мнению, аналогичную систему «прямо сегодня» надо ввести в российских школах.
«Если это предложение будет реализовано в российских школах, это не окажет ни на что никакого влияния, потому что воспитание, в том числе патриотическое, - вещь сложная, последовательная и основанная на реальной жизни людей. А решить, что американцы будто бы все патриоты именно потому, что они каждое утро в школах поднимают флаг, по меньшей мере наивно. Это показывает, что Мединский никогда даже близко не стоял к образованию и воспитанию», - сказал Луховицкий.
Он высказал мнение, что такие действия могут вызвать у подростков протест, напомнив о комсомольцах.
«Более того, весьма велика вероятность, что это приведет к обратному – когда детям что-то навязывают, у них возникает естественное детское сопротивление, особенно в подростковом возрасте. Много уже было случаев, когда у нас в православных школах возникали подпольные атеистические и комсомольские группы», - отметил сопредседатель профсоюза «Учитель».
Луховицкий также удивился, как вяжется с патриотизмом Мединского его предложение взять пример с США.
«Интересен сам факт, что Мединский именно сейчас говорит о том, что нам надо учиться у Америки. Причем учиться не каким-то серьезным и важным вещам, а воспитательным. Как это сочетается с его патриотизмом, я не знаю. Я понимаю, зачем Мединский сейчас решил это сказать - самое подходящее время. Но смысла в этом никакого нет. Я думаю, что это никогда не будет реализовано», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее в четверг Мединский заявил, что кается из-за того, что в свое время «недоидеологизировал» российское кино. Он также похвалил авторский проект Никиты Михалкова «Бесогон», предложив переводить его на иностранные языки и везде распространять.
Владимир Мединский был министром культуры с 2012 по 2020 год. Сейчас он является помощником президента РФ и главой российской делегации на переговорах с Украиной.
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