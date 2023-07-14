Перечислены проблемы, из-за которых аттракционы выходят из строя
Провести ежегодную проверку аттракционов могут только аккредитованные испытательные лаборатории, но их крайне мало на всю Россию, отметил в эфире НСН Игорь Родионов.
В России много аттракционов с истекшим сроком эксплуатации, поэтому часто они выходят из строя, заявил вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов в пресс-центре НСН. Кроме того, он отметил, что несчастные случаи на аттракционах происходят из-за специфики проверок.
«Несчастные случаи продолжают происходить на аттракционах. Проблема номер один – это значительное число техники с истекшим сроком эксплуатации, которой 20-30 лет. По причине того, что не каждый парк может установить современный аттракцион, они эксплуатируют то, что есть. Вторая проблема – это специфика проверок. Провести ежегодную проверку аттракционов могут аккредитованные испытательные лаборатории, их на всю страну крайне мало, примерно 15 организаций. Иногда эти проверки проводятся не должным образом», - сказал Родионов.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН заявила, что необходимо создать единый орган, который бы отвечал за безопасность граждан на аттракционах и проводил их проверки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru