Депутат Буцкая призвала создать орган, отвечающий за безопасность аттракционов
Сертификация аттракционов и компании, которые их обслуживают, не могут обеспечить безопасность граждан, отметила в эфире НСН Татьяна Буцкая.
Необходимо создать единый орган, который бы отвечал за безопасность граждан на аттракционах и проводил их проверки, заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.
«У нас есть сертификация аттракционов, компании, которые их обслуживают. Но вместе оно не работает. Пока у нас нет единого органа, который бы отвечал за безопасность ребенка, который сел на аттракцион и хочет получить удовольствие, а получает шишку на лбу, значит вопрос не решен. А этого единого органа, к сожалению, нет. Бизнес я понять могу, но я понимаю и родителей. Пока нет единого органа и не прописаны критерии риск-ориентированного подхода, чтобы туда пришли организации и проверили карусель, я своего ребенка на аттракционы не пущу», - сказала Буцкая.
Ранее, 6 июля, на колесе обозрения «Солнце Москвы» посетители около 30 минут провели в кабинах на высоте. В тот же день в Новосибирске из заклинившего колеса обозрения пришлось спасать 19 человек и вручную раскручивать механизм, сообщает «Радиоточка НСН».
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