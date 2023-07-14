Депутат Буцкая призвала создать орган, отвечающий за безопасность аттракционов

«У нас есть сертификация аттракционов, компании, которые их обслуживают. Но вместе оно не работает. Пока у нас нет единого органа, который бы отвечал за безопасность ребенка, который сел на аттракцион и хочет получить удовольствие, а получает шишку на лбу, значит вопрос не решен. А этого единого органа, к сожалению, нет. Бизнес я понять могу, но я понимаю и родителей. Пока нет единого органа и не прописаны критерии риск-ориентированного подхода, чтобы туда пришли организации и проверили карусель, я своего ребенка на аттракционы не пущу», - сказала Буцкая.

Ранее, 6 июля, на колесе обозрения «Солнце Москвы» посетители около 30 минут провели в кабинах на высоте. В тот же день в Новосибирске из заклинившего колеса обозрения пришлось спасать 19 человек и вручную раскручивать механизм, сообщает «Радиоточка НСН».

