В Оренбурге избрали меру пресечения главам обслуживающих рухнувший аттракцион компаний
В Оренбурге избрали меру пресечения руководителям коммерческих компаний, которые обслуживали упавшую в парке карусель. Решение принято в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Следственными органами СУ СКР по Оренбургской области, в связи с тем, что пострадало 20 человек.
Карусель упала в парке имени 50 лет СССР («Орен-парк») на Брестской улице в Оренбурге. Следователи возбудили дело по признакам халатности, повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью, оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
По версии следствия, 6 мая 2023 года на цепочной карусели с отдыхающими рухнула опорная колонна.
«По результатам проведенных обысков в качестве подозреваемых задержаны руководители коммерческих организаций ООО «Аттракцион-Сервис» и ООО «Винтаж», а также лицо, фактически осуществляющее организацию установления и эксплуатации аттракционов в парке имени 50 лет СССР («Орен-парк»)», - отмечается в Telegram-канале СК РФ.
Уточняется, что фигурантам дела избрана мера пресечения. При этом не уточняется, какая именно.
Ранее около 20 человек пострадали в результате аварии на карусели «Вихрь» в Оренбурге. Госпитализировано 15 человек, среди пострадавших есть дети, сообщили в региональном управлении МВД России.
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