В Оренбурге избрали меру пресечения главам обслуживающих рухнувший аттракцион компаний

Карусель упала в парке имени 50 лет СССР («Орен-парк») на Брестской улице в Оренбурге. Следователи возбудили дело по признакам халатности, повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью, оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, 6 мая 2023 года на цепочной карусели с отдыхающими рухнула опорная колонна.

«По результатам проведенных обысков в качестве подозреваемых задержаны руководители коммерческих организаций ООО «Аттракцион-Сервис» и ООО «Винтаж», а также лицо, фактически осуществляющее организацию установления и эксплуатации аттракционов в парке имени 50 лет СССР («Орен-парк»)», - отмечается в Telegram-канале СК РФ.



Уточняется, что фигурантам дела избрана мера пресечения. При этом не уточняется, какая именно.

Ранее около 20 человек пострадали в результате аварии на карусели «Вихрь» в Оренбурге. Госпитализировано 15 человек, среди пострадавших есть дети, сообщили в региональном управлении МВД России.





