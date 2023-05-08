В Оренбурге избрали меру пресечения главам обслуживающих рухнувший аттракцион компаний

В Оренбурге избрали меру пресечения руководителям коммерческих компаний, которые обслуживали упавшую в парке карусель. Решение принято в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Следственными органами СУ СКР по Оренбургской области, в связи с тем, что пострадало 20 человек.

В Подмосковье упавшая горка убила ребёнка

Карусель упала в парке имени 50 лет СССР («Орен-парк») на Брестской улице в Оренбурге. Следователи возбудили дело по признакам халатности, повлекшей по неосторожности тяжкий вред здоровью, оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, 6 мая 2023 года на цепочной карусели с отдыхающими рухнула опорная колонна.

«По результатам проведенных обысков в качестве подозреваемых задержаны руководители коммерческих организаций ООО «Аттракцион-Сервис» и ООО «Винтаж», а также лицо, фактически осуществляющее организацию установления и эксплуатации аттракционов в парке имени 50 лет СССР («Орен-парк»)», - отмечается в Telegram-канале СК РФ.

Уточняется, что фигурантам дела избрана мера пресечения. При этом не уточняется, какая именно.

Ранее около 20 человек пострадали в результате аварии на карусели «Вихрь» в Оренбурге. Госпитализировано 15 человек, среди пострадавших есть дети, сообщили в региональном управлении МВД России.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Оренбургская ОбластьСледственный КомитетСледственный Комитет РфАттракционы

Горячие новости

Все новости

партнеры