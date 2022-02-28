«Где наши?!» Стрелков признал преимущество военной пропаганды Украины над российской

По его словам, российская сторона доносит «сухие цифры» без особого подтверждения фактов. 

Украинская военная пропаганда перекрывает усилия официальных российских СМИ, заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.

«К сожалению, как отмечают многие люди, у противника получается лучше – та массированная пропаганда, которая Украина ведет на население РФ, забивает российские официальные СМИ. В интернете забивает полностью. Адекватного шквала со стороны России нет. Где наши съемки разбитых колонн врага? Где наши беспилотники, где наша военная пропаганда? », - отметил он.

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Власти Украины раздают оружие заключенным, прекрасно осознавая, к чему это приведет, заявил Игорь Стрелков в пресс-центре НСН. По его мнению, подобные меры приведут к формированию на Украине банд и преступных группировок.

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ФОТО: РИА Новости Константин Михальчевский
ТЕГИ:Война В ДонбассеУкраинаИгорь Стрелков
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