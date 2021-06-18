Перебор. Главред «МК» объяснил, почему Путин наложил вето на новый закон для СМИ
Павел Гусев заявил, что депутаты готовили новый законопроект, не разбираясь в тонкостях журналистики.
Президент России Владимир Путин отклонил закон, согласно которому редакции будут нести полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если нельзя найти и наказать главных редакторов этих СМИ. Это означает, что для освобождения от ответственности теперь было бы недостаточно прямой ссылки на сообщение другого СМИ.
Глава государства понял, что власти переборщили с этим законом, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.
«Я думаю, что администрация президента и сам президент прекрасно понимают, что уже перебор со СМИ и с законом о средствах массовой информации, где, кстати, точно сказано, какая ответственность и за что бывает. Мне кажется, что это разумное решение», - отметил Гусев.
По его словам, законопроект продемонстрировал слабые стороны законодательной системы, так как Госдума подготовила закон, который не имеет ничего общего с реальным положением дел в отрасли.
«Готовили проект закона депутаты, которые, к сожалению, в средствах массовой информации понимают столько же, сколько в космической технике. Это люди, далекие от СМИ и далекие от понимания того, как делаются информационные сообщения и как журналисты работают. Это лишь показывает еще раз, что наша Госдума работает чуть выше плинтуса», - заметил собеседник НСН.
Гусев также подчеркнул, что, если бы закон приняли в таком виде, он бы просто не работал, так как не соответствует практике работы в журналистике.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что СМИ в России необходимо запретить освещать акции протестов.
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