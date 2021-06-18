Перебор. Главред «МК» объяснил, почему Путин наложил вето на новый закон для СМИ

Павел Гусев заявил, что депутаты готовили новый законопроект, не разбираясь в тонкостях журналистики. 

Президент России Владимир Путин отклонил закон, согласно которому редакции будут нести полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если нельзя найти и наказать главных редакторов этих СМИ. Это означает, что для освобождения от ответственности теперь было бы недостаточно прямой ссылки на сообщение другого СМИ.

Глава государства понял, что власти переборщили с этим законом, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.

«Я думаю, что администрация президента и сам президент прекрасно понимают, что уже перебор со СМИ и с законом о средствах массовой информации, где, кстати, точно сказано, какая ответственность и за что бывает. Мне кажется, что это разумное решение», - отметил Гусев.

Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение фейков

По его словам, законопроект продемонстрировал слабые стороны законодательной системы, так как Госдума подготовила закон, который не имеет ничего общего с реальным положением дел в отрасли.

«Готовили проект закона депутаты, которые, к сожалению, в средствах массовой информации понимают столько же, сколько в космической технике. Это люди, далекие от СМИ и далекие от понимания того, как делаются информационные сообщения и как журналисты работают. Это лишь показывает еще раз, что наша Госдума работает чуть выше плинтуса», - заметил собеседник НСН.

Гусев также подчеркнул, что, если бы закон приняли в таком виде, он бы просто не работал, так как не соответствует практике работы в журналистике.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что СМИ в России необходимо запретить освещать акции протестов.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ГосдумаСМИВладимир Путин
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