Перебор. Главред «МК» объяснил, почему Путин наложил вето на новый закон для СМИ

Президент России Владимир Путин отклонил закон, согласно которому редакции будут нести полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если нельзя найти и наказать главных редакторов этих СМИ. Это означает, что для освобождения от ответственности теперь было бы недостаточно прямой ссылки на сообщение другого СМИ.

Глава государства понял, что власти переборщили с этим законом, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.

«Я думаю, что администрация президента и сам президент прекрасно понимают, что уже перебор со СМИ и с законом о средствах массовой информации, где, кстати, точно сказано, какая ответственность и за что бывает. Мне кажется, что это разумное решение», - отметил Гусев.