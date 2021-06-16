В России предложили запретить СМИ освещать протестные акции
В России необходимо запретить освещать акции протестов, заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом сообщает RT.
Политолог подчеркнул, что по прямым трансляциями СМИ участники протестов могут отслеживать перемещения демонстрантов и полиции и координировать свои действия. По мнению Орлова, освещение таких акций можно приравнять к пропаганде противозаконных действий.
С этой инициативой Орлов обратился к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко. Он попросил «оценить целесообразность введения ограничения для средств массовой информации на трансляцию прямых эфиров с уличных акций», пишет URA.RU.
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