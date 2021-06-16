В России предложили запретить СМИ освещать протестные акции

Политолог подчеркнул, что по прямым трансляциями СМИ участники протестов могут отслеживать перемещения демонстрантов и полиции и координировать свои действия. По мнению Орлова, освещение таких акций можно приравнять к пропаганде противозаконных действий.

С этой инициативой Орлов обратился к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко. Он попросил «оценить целесообразность введения ограничения для средств массовой информации на трансляцию прямых эфиров с уличных акций», пишет URA.RU.

