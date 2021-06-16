В России предложили запретить СМИ освещать протестные акции

В России необходимо запретить освещать акции протестов, заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом сообщает RT.

Журналист Протасевич признал вину в призывах к протестам в Белоруссии

Политолог подчеркнул, что по прямым трансляциями СМИ участники протестов могут отслеживать перемещения демонстрантов и полиции и координировать свои действия. По мнению Орлова, освещение таких акций можно приравнять к пропаганде противозаконных действий.

С этой инициативой Орлов обратился к главе Совета Федерации Валентине Матвиенко. Он попросил «оценить целесообразность введения ограничения для средств массовой информации на трансляцию прямых эфиров с уличных акций», пишет URA.RU.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН/Святослав Павлов
ТЕГИ:РоссияСМИПротесты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры