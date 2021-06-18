Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение фейков

Президент РФ Владимир Путин наложил вето на принятый Госдумой и Советом Федерации закон об ответственности СМИ за распространение фейков. Документ отправлен на повторное рассмотрение. Это следует из информации закона в карточке Госдумы.

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Ранее парламентарии одобрили проект закона, согласно которому редакции в полном объёме обязаны отвечать за чужую информацию, если нельзя найти и наказать главных редакторов СМИ-первоисточников. Поправку планировалось внести в закон «О средствах массовой информации».

Предполагалось, что в результате СМИ будут внимательнее относиться к фейковым новостям и не позволят недобросовестными журналистам ссылаться на несуществующие издания.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:Фейковые НовостиСМИВладимир Путин
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