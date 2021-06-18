Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение фейков

Ранее парламентарии одобрили проект закона, согласно которому редакции в полном объёме обязаны отвечать за чужую информацию, если нельзя найти и наказать главных редакторов СМИ-первоисточников. Поправку планировалось внести в закон «О средствах массовой информации».

Предполагалось, что в результате СМИ будут внимательнее относиться к фейковым новостям и не позволят недобросовестными журналистам ссылаться на несуществующие издания.

