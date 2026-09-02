Путин пригласил Пашиняна в Москву, чтобы обсудить накопившиеся вопросы
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС пригласил главу правительства Армении Никола Пашиняна в Москву.
Это необходимо с целью отдельно обсудить накопившиеся вопросы в отношениях двух стран. По словам российского лидера, курс Еревана на Европейский союз — суверенный выбор Армении. При этом одновременно состоять в ЕС и ЕАЭС невозможно. «Сейчас Армения пользуется преимуществами общего рынка ЕАЭС. Если страна продолжит движение в сторону Евросоюза, экономические отношения с Россией придётся перестраивать», - указал Путин.
Он напомнил, что Москву и Ереван связывают исторические отношения и большое количество общих интересов. Нынешние сложности между странами глава государства связал с ситуацией вокруг Карабаха.
До этого Путин провел встречу с Пашиняном на полях ШОС в Бишкеке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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