Путин пригласил Пашиняна в Москву, чтобы обсудить накопившиеся вопросы

Это необходимо с целью отдельно обсудить накопившиеся вопросы в отношениях двух стран. По словам российского лидера, курс Еревана на Европейский союз — суверенный выбор Армении. При этом одновременно состоять в ЕС и ЕАЭС невозможно. «Сейчас Армения пользуется преимуществами общего рынка ЕАЭС. Если страна продолжит движение в сторону Евросоюза, экономические отношения с Россией придётся перестраивать», - указал Путин.

Он напомнил, что Москву и Ереван связывают исторические отношения и большое количество общих интересов. Нынешние сложности между странами глава государства связал с ситуацией вокруг Карабаха.

До этого Путин провел встречу с Пашиняном на полях ШОС в Бишкеке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

