В РАН зафиксировали признаки депрессии у половины россиян

Об этом следует из мониторинга Института психологии РАН. Психологическое состояние граждан оставляет желать лучшего. Признаки депрессии отмечены у 49% респондентов, а тревоги у 33%. Высокая выраженность тревожно-депрессивной симптоматики характерна для 36% россиян.

«Этот показатель поддерживается, прежде всего, пессимистическими экономическими ожиданиями, а также ослаблением надежды на скорое завершение СВО», — указывают эксперты.

Не самая лучшая погода и ощущение потерянного лета могут вогнать в осеннюю хандру, но есть способы его избежать, рассказал НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

