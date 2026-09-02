В РАН зафиксировали признаки депрессии у половины россиян
Ученые Российской академии наук зафиксировали признаки депрессии у половины россиян из-за СВО и проблем в экономике.
Об этом следует из мониторинга Института психологии РАН. Психологическое состояние граждан оставляет желать лучшего. Признаки депрессии отмечены у 49% респондентов, а тревоги у 33%. Высокая выраженность тревожно-депрессивной симптоматики характерна для 36% россиян.
«Этот показатель поддерживается, прежде всего, пессимистическими экономическими ожиданиями, а также ослаблением надежды на скорое завершение СВО», — указывают эксперты.
Не самая лучшая погода и ощущение потерянного лета могут вогнать в осеннюю хандру, но есть способы его избежать, рассказал НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
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