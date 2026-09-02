СМИ: Российские чиновники массово закупили антипрослушки

За последние два года власти потратили около 20 млн рублей. Покупают два типа устройств: генератор-вибровозбудитель и акустоизлучатель. Первый крепят к окну, так как он создаёт вибрации, из-за которых сложнее «снять» звук со стекла. Второй ставят рядом с дверью, вентиляцией или потолком — он создаёт шум, который мешает записать разговор.

Больше всего денег потратили в Башкирии - 1,1 млн рублей. Далее идут Российская академия наук — 666 тысяч, Дальневосточная таможня — 500 тысяч и Брянская областная Дума — 400 тысяч.

У антишпионских поставщиков должна быть лицензия на работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Сами устройства — отечественного производства. По словам экспертов, звук может «утекать» через светильники, розетки, выключатели и извещатели.

