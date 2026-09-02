Китай отверг слова Стубба о заверениях по ядерному оружию России

КНР не подтвердила слова президента Финляндии Александра Стубба о гарантиях Пекина оказать воздействие на Россию по вопросу ядерных вооружений, сообщает ТАСС.

Стубб назвал вступление Киева в ЕС лучшим результатом конфликта с Россией

Как заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, в сообщении Пекина не было информации по ядерному оружию. Отмечается, что позиция Китая по российско-украинскому конфликту и ядерному вопросу «остается неизменной и четкой».

Ранее Стубб заявил о том, что Пекин заверил, что не допустит применения Россией ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН//Екатерина Галайда-Перера
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