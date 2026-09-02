Китай отверг слова Стубба о заверениях по ядерному оружию России

Как заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, в сообщении Пекина не было информации по ядерному оружию. Отмечается, что позиция Китая по российско-украинскому конфликту и ядерному вопросу «остается неизменной и четкой».

Ранее Стубб заявил о том, что Пекин заверил, что не допустит применения Россией ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

