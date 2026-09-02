Путин прокомментировал слухи о мобилизации
2 сентября 202600:01
Денис Хоноров
Президент России Владимир Путин отреагировал на слухи о предстоящей после выборов мобилизации.
Это произошло на пресс-конференции по итогам саммита ШОС. «Это чушь собачья», — заявил глава государства.
Ранее в Госдуме заявили, что РФ не нужны люди, которые покидают страну на фоне слухов о мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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