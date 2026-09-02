«Еще СССР признал независимость стран Балтии. И они спокойно ушли. Зачем вот сейчас на них нападать?» — заявил он. Запад сам «приписывает» РФ такие намерения и ставит датой 2030 год, а если этого не произойдет, то там объяснят отсутствие нападения тем, что успели перевооружиться, и продолжат наращивать военные расходы.

Дипломат обвинил Европу в том, что она не стремится выходить на диалог с Россией по поводу своих опасений. Вместо этого НАТО и ЕС продолжают ускоренную милитаризацию, развивая военную инфраструктуру восточного фланга НАТО и наращивая закупки вооружений, а также обновляют свои военные стратегии, обозначая Москву главной и долгосрочной угрозой.

Ранее в Госдуме заявили, что СВО необходимо завершить до 2030 года и готовиться к войне с НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

