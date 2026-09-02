МИД РФ заявили об отсутствии планов нападать на страны Балтии
У Москвы нет причин начинать вооруженное столкновение с Североатлантическим альянсом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел России Александра Грушко.
«Еще СССР признал независимость стран Балтии. И они спокойно ушли. Зачем вот сейчас на них нападать?» — заявил он. Запад сам «приписывает» РФ такие намерения и ставит датой 2030 год, а если этого не произойдет, то там объяснят отсутствие нападения тем, что успели перевооружиться, и продолжат наращивать военные расходы.
Дипломат обвинил Европу в том, что она не стремится выходить на диалог с Россией по поводу своих опасений. Вместо этого НАТО и ЕС продолжают ускоренную милитаризацию, развивая военную инфраструктуру восточного фланга НАТО и наращивая закупки вооружений, а также обновляют свои военные стратегии, обозначая Москву главной и долгосрочной угрозой.
Ранее в Госдуме заявили, что СВО необходимо завершить до 2030 года и готовиться к войне с НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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