Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с подозрением на COVID-19

Известный московский священник Русской православной церкви Димитрий Смирнов госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом информирует «Интерфакс», ссылаясь на окружение протоиерея, который возглавляет патриаршую комиссию по делам семьи. По данным источников, медики оценивают состояние больного как стабильное.

Отцу Дмитрию 69 лет, недавно ему была сделана операция. По своему возрасту он относится к группе риска по COVID-19. Ещё 3 мая священник совершил литургию, после которой в проповеди заявил, что в эпидемии коронавируса есть определённая польза, и она дала возможность людям проявить свои лучшие качества, появилось желание что-то сделать для ближнего.