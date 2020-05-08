Протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован с подозрением на COVID-19
Известный московский священник Русской православной церкви Димитрий Смирнов госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом информирует «Интерфакс», ссылаясь на окружение протоиерея, который возглавляет патриаршую комиссию по делам семьи. По данным источников, медики оценивают состояние больного как стабильное.
Отцу Дмитрию 69 лет, недавно ему была сделана операция. По своему возрасту он относится к группе риска по COVID-19. Ещё 3 мая священник совершил литургию, после которой в проповеди заявил, что в эпидемии коронавируса есть определённая польза, и она дала возможность людям проявить свои лучшие качества, появилось желание что-то сделать для ближнего.
Комментируя смерть врачей и священников, заразившихся коронавирусом, он отметил, что эти люди отдали свою жизнь за ближнего, пережили любовь, которая превышает эгоизм.
На днях с коронавирусом были госпитализированы несколько известных православных священников российской столицы. В апреле от пневмонии умер 84-летний духовник московских священников протоиерей Георгий Бреев. Сконачался также настоятель Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин, у которого был подтверждён короанвирус.
Прямо перед госпитализацией протоиерей Дмитрий Смирнов назвал ядерное оружие «замечательным изобретением» и высказался за его освящение. Об этом он заявил в интервью японскому изданию «Токио симбун». Как отмечает Ura.ru, по словам священника, благодаря ядерному оружию Россия до сих пор существует, имея фактор сдерживания для врагов.
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