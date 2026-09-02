СМИ: Украина не возобновит работу портов до декабря 2026 года

Компании должны быть готовыми к наихудшим сценариям. Киев может экспортировать через дунайские порты и по железной дороге лишь около половины от необходимого объема грузов. Стоимость транспортировки по этим маршрутам до 50 долларов за тонну больше, чем при использовании черноморских портов, что указывает на их меньшую пропускную способность.

Новые российские ракеты «Бандероль» заблокировали украинские черноморские порты, где коммерческое судоходство практически полностью остановилось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

