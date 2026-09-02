СМИ: Украина не возобновит работу портов до декабря 2026 года

Аграрный совет Украины призвал промышленные компании не рассчитывать на возобновление работы черноморских портов как минимум до декабря 2026 года — января 2027 года, сообщает Reuters.

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Компании должны быть готовыми к наихудшим сценариям. Киев может экспортировать через дунайские порты и по железной дороге лишь около половины от необходимого объема грузов. Стоимость транспортировки по этим маршрутам до 50 долларов за тонну больше, чем при использовании черноморских портов, что указывает на их меньшую пропускную способность.

Новые российские ракеты «Бандероль» заблокировали украинские черноморские порты, где коммерческое судоходство практически полностью остановилось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
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