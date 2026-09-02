Путин рассказал, почему РФ не наносит удары по руководству Украины

Об этом президент России Владимир Путин сказал на пресс-конференции по итогам саммита ШОС. Также, по его словам, ущерб от 40-дневной операции Киева оценивается в 1% ВВП России. Российский лидер назвал его некритичным. За это время, по его словам, повреждения получили около 100 судов, были погибшие, в том числе граждане Азербайджана и Турции.

Россия выступает за мирное решение конфликта. Путин заявил, что хочет прекращения боевых действий и рассчитывает на длительный мир.

Также президент прокомментировал слухи о мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

