Путин: РФ осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ
России осталось отремонтировать 10% поврежденных нефтеперерабатывающих заводов, сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ШОС президент Владимир Путин.
По его словам, уровень защиты НПЗ в настоящее время уже совсем другой. «Вот за эту ночь, мне доложили, большое количество беспилотников пытались опять прорвать ПВО Москвы и Санкт-Петербурга, ударили по гражданским объектам, включая НПЗ. Три НПЗ пытались поразить. <...> Они бьют по нашим [заводам] — получат ответ. Вот примерно так обстоят дела», — указал глава государства.
Ранее стало известно, что в августе бензин был доступен на 62,5% АЗС в российских регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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