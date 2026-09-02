Путин: РФ осталось отремонтировать 10% поврежденных НПЗ

По его словам, уровень защиты НПЗ в настоящее время уже совсем другой. «Вот за эту ночь, мне доложили, большое количество беспилотников пытались опять прорвать ПВО Москвы и Санкт-Петербурга, ударили по гражданским объектам, включая НПЗ. Три НПЗ пытались поразить. <...> Они бьют по нашим [заводам] — получат ответ. Вот примерно так обстоят дела», — указал глава государства.

Ранее стало известно, что в августе бензин был доступен на 62,5% АЗС в российских регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

