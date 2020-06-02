Переболевшие коронавирусом могут утратить вкус и обоняние навсегда
Пациенты, переболевшие коронавирусом, рискуют утратить обоняние и ощущение вкуса на всю жизнь. Об этом предупредил глава лор-клиники, кандидат медицинских наук, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев.
По его словам, таких последствий можно избежать, если сразу после появления признаков заболевания получить как противовирусное, так и симптоматическое лечение. Об этом медик рассказал Ura.ru. Кроме того, Зайцев советует снимать воспаление и отек слизистой полости носа с помощью противовоспалительных, антисептических, гормональных спреев, а также растворов на основе морской соли.
За минувшие сутки в России подтвердились 8863 новых случая заражения COVID-19. Примерно у 42% новых пациентов болезнь протекает без клинических проявлений.
В Минобороны во вторник сообщили, что российскую вакцину от коронавируса COVOD-19 будут проверять на 50 добровольцах из числа военнослужащих, среди которых пять женщин. 3 июня первая группа испытуемых прибудет в медучреждение для прохождения дополнительного медицинского обследования в рамках подготовки к тестированию новой вакцины.
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