Переболевшие COVID-19 выстроились в очереди к трихологам
Одним из последствий перенесённой коронавирусной инфекцией является выпадение волос. К такому выводу пришли японские учёные из Национального центра глобального здравоохранения и медицины. Позицию зарубежных специалистов разделила и врач-трихолог, основатель Евразийской трихологической ассоциации Ольга Кохас, сообщает «Радио 1». Она уточнила, почему люди, переболевшие COVID-19, массово жалуются на выпадение волос.
«Да, одно из последствий коронавируса – это выпадение волос. Но уточню: это последствия не самого вируса, а лечения антибиотиками, антикоагулянтами и противовирусными препаратами. Не сам вирус вызывает выпадение волос, а лечение», - пояснила Кохас.
При этом, специалист подчеркнула, что волосы всегда реагируют на то, что касается дефицитных состояний, антибиотиков, наркоза и прочих факторов.
Между тем, врач-биофизик Нелли Соседова. заявила, что потеря обоняния и изменение вкуса в качестве симптомов коронавируса могут проявляться даже у так называемых бессимптомных больных.
Она напомнила, что отсутствие или слабая выраженность обоняния и вкуса является одним из «коварных» свойств вируса. Симптомы, схожие с ОРВИ, - повышение температуры, кашель, слабость - развиваются не у всех пациентов. Врач порекомендовала следить за своим состоянием, если коронавирусом заболел кто-то в окружении.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН объяснил, почему никакие симптомы нельзя считать точными признаками коронавируса.
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