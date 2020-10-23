Переболевшие COVID-19 выстроились в очереди к трихологам

Одним из последствий перенесённой коронавирусной инфекцией является выпадение волос. К такому выводу пришли японские учёные из Национального центра глобального здравоохранения и медицины. Позицию зарубежных специалистов разделила и врач-трихолог, основатель Евразийской трихологической ассоциации Ольга Кохас, сообщает «Радио 1». Она уточнила, почему люди, переболевшие COVID-19, массово жалуются на выпадение волос.

«Да, одно из последствий коронавируса – это выпадение волос. Но уточню: это последствия не самого вируса, а лечения антибиотиками, антикоагулянтами и противовирусными препаратами. Не сам вирус вызывает выпадение волос, а лечение», - пояснила Кохас.

При этом, специалист подчеркнула, что волосы всегда реагируют на то, что касается дефицитных состояний, антибиотиков, наркоза и прочих факторов.

Назван простой способ определить коронавирус

Между тем, врач-биофизик Нелли Соседова. заявила, что потеря обоняния и изменение вкуса в качестве симптомов коронавируса могут проявляться даже у так называемых бессимптомных больных.

Она напомнила, что отсутствие или слабая выраженность обоняния и вкуса является одним из «коварных» свойств вируса. Симптомы, схожие с ОРВИ, - повышение температуры, кашель, слабость - развиваются не у всех пациентов. Врач порекомендовала следить за своим состоянием, если коронавирусом заболел кто-то в окружении.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН объяснил, почему никакие симптомы нельзя считать точными признаками коронавируса.


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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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