Депутат Бессараб рассказала об индексации пенсий в России в 2026 году

Выплаты всем российским пенсионерам проиндексируют в обязательном порядке в следующем году. Об этом заявила «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам парламентария, всего в стране 43 млн пенсионеров. В бюджете РФ уже заложены средства на индексацию страховых пенсий для почти 38 млн граждан. Выплаты вырастут с 1 января 2026 года на 7,6 процента.

«Следующее повышение ждет уже получателей социальных пенсий с 1 апреля 2026 года на 6,8 процента, и, наконец, 1 октября будут повышены военные пенсии, пенсии бывшим работникам силовых структур», — отметила Бессараб.

Депутат указала, что пока прогнозируется увеличение денежного довольствия на 4 процента, но его скорректируют в зависимости от инфляции.

Ранее Социальный фонд сообщил, что число пенсионеров в России составило 40,6 млн человек, напоминает РЕН ТВ.

