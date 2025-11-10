Депутат Бессараб рассказала об индексации пенсий в России в 2026 году
Выплаты всем российским пенсионерам проиндексируют в обязательном порядке в следующем году. Об этом заявила «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
По словам парламентария, всего в стране 43 млн пенсионеров. В бюджете РФ уже заложены средства на индексацию страховых пенсий для почти 38 млн граждан. Выплаты вырастут с 1 января 2026 года на 7,6 процента.
«Следующее повышение ждет уже получателей социальных пенсий с 1 апреля 2026 года на 6,8 процента, и, наконец, 1 октября будут повышены военные пенсии, пенсии бывшим работникам силовых структур», — отметила Бессараб.
Депутат указала, что пока прогнозируется увеличение денежного довольствия на 4 процента, но его скорректируют в зависимости от инфляции.
Ранее Социальный фонд сообщил, что число пенсионеров в России составило 40,6 млн человек, напоминает РЕН ТВ.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru