Кому на Руси голодать хорошо

«Проблема пожилого человека в том, что снижается аппетит. У многих наших граждан нет зубов. Им трудно ориентироваться среди рекламы, ярких упаковок. Более того, сам процесс выбора пищи, приготовления требует от пожилых людей энергии. А её нет. Человек снижает своё потребление даже чисто количественно. А это опять приводит к ещё большему ослаблению организма. И рождается такой заколдованный круг, и часто старые люди просто умирают из-за недоедания. Поэтому необходима организация питания пожилых людей», — заключил эксперт.

Однако, как питание, так и голодание бывает разным. Так, желающим сохранить стройность американские ученные из института Солка предложили интервальное голодание. Оно предполагает режим питания, при котором вся пища на день принимается в течение 10 часов, что позволяет компенсировать расстройства метаболизма, связанные с нарушением суточного цикла. Но даже такое лечебное голодание может навредить организму, заметила в эфире НСН врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнёва.

«Сейчас всё большую популярность набирают такие системы питания, где человеку отводится определенное количество часов в сутки, когда он может совершенно спокойно есть, но после этого должен следовать достаточно длительный период воздержания от пищи, можно только пить воду, чай без сахара. Это называется интервальное голодание. Считается, что в организме происходят такие же процессы, как при полном голодании. Все это способствует улучшению здоровья. Такая диета, как и любая другая должна быть обязательно обговорена со специалистом. У кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, диетологи не всегда могут рекомендовать длительное воздержания от пищи» — рассказала врач-диетолог.

Добавим, назвать старшее поколение России здоровым и тем более, готовым к жизни «чуть-чуть впроголодь», можно едва ли. Так что, всем желающим последовать совету господина Онищенко, следует вначале обратиться к врачу и выяснить, каково их общее состояние здоровья.

