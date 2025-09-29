Минтруд: Индексация пенсий в 2026 году пройдет разово с 1 января

Индексацию пенсий в 2026 году проведут разово с 1 января. Об этом сообщил Минтруд.

В ведомстве отметили, что было принято решение о досрочной индексации выплат, как и в прошлом году.

«Не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января - выше инфляции», - подчеркивает министерство.

Ранее планировалось, что в феврале 2026 года пенсии будут проиндексированы на уровень фактической инфляции, который оценят в январе, а в апреле их повысят в зависимости от возможности бюджета СФ, пишет «Свободная пресса».

