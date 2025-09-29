Минтруд: Индексация пенсий в 2026 году пройдет разово с 1 января
Индексацию пенсий в 2026 году проведут разово с 1 января. Об этом сообщил Минтруд.
В ведомстве отметили, что было принято решение о досрочной индексации выплат, как и в прошлом году.
«Не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января - выше инфляции», - подчеркивает министерство.
Ранее планировалось, что в феврале 2026 года пенсии будут проиндексированы на уровень фактической инфляции, который оценят в январе, а в апреле их повысят в зависимости от возможности бюджета СФ, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аромат продаж: Зачем Wildberries покупает парфюмерную сеть «Рив Гош»
- Игорь Руденя назначен полпредом президента в Северо-Западном Федеральном округе
- В Кремле назвали высказывания о поставке Киеву ракет «Томагавк» очень серьезными
- От Рахманинова до Кандинского: На сцене Кремлевского дворца покажут Ballet Triptych
- ВС России освободили Шандриголово в ДНР
- Минтруд: Индексация пенсий в 2026 году пройдет разово с 1 января
- Россиянам объяснили, кому положено повышение зарплаты
- В России проиндексируют материнский капитал
- В SuperJob назвали позиции, на которые охотнее всего берут пенсионеров
- Медведев назвал шесть причин, почему войны России с Европой не будет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru