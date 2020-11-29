Пенсионеров проверят в 2021 году на наличие дополнительных доходов

Причиной новой проверки стали многочисленные нарушения, которые выявила Счетная палата в деятельности Пенсионного фонда России (ПФР). Обнаружили людей, которые недополучают пенсионные выплаты, а также – рост расходов которые Фонд не всегда может возместить.

Сообщается, что большинству пенсионеров для подтверждения доходов никуда не нужно обращаться. Федеральная налоговая служба, ПФР или органы социальной защиты самостоятельно проверят граждан на наличие дополнительных доходов, пишут «Известия».

Исключение коснется только получателей пенсий в северных регионах. Для подтверждения места жительства им потребуется лично обратиться в ПФР. Российские пенсионеры, проживающие за границей, обязаны раз в год обращаться в консульство РФ, чтобы подтвердить, что живы, отмечает Газета.ru.

«В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги, и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам», — цитирует Иванову-Швец агентство «Прайм».

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН раскритиковал отдельные статьи бюджета России на 2021-2023 год. Он отметил, что бюджетом не предусмотрена индексация пенсий, зато есть премии для чиновников.



