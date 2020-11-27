Россияне назвали размер необходимой пенсии

Россияне назвали размер пенсии, который считают необходимым для комфортной жизни в старости. На самые большие выплаты рассчитывают сотрудники в области финансирования, программирования и строительства. 23% работников IT-сферы, 20% строителей и 22% финансистов хотели бы пенсию больше 100 тысяч рублей в месяц.

Об этом говорится в исследовании сервиса по подбору персонала «Работа.ру» и российского негосударственного пенсионного фонда Сбербанка, передает РБК.

Миронов назвал справедливый размер пенсии

Медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители оценили свои потребности скромнее: большинство выбрали размер желаемой пенсии в 40-50 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили 23% поваров и официантов, 21% медиков и учителей, 19% работников транспорта и логистики.

При этом каждый пятый работник производства хотел бы в старости получать 30-40 тысяч рублей в месяц.

Госдума на этой неделе приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года.

Пенсии работающих пенсионеров должны индексироваться. Об этом в комментарии РИА ФАН заявил депутат Госдумы Василий Власов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоцопросПенсия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры