Россияне назвали размер необходимой пенсии

Медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители оценили свои потребности скромнее: большинство выбрали размер желаемой пенсии в 40-50 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили 23% поваров и официантов, 21% медиков и учителей, 19% работников транспорта и логистики.

При этом каждый пятый работник производства хотел бы в старости получать 30-40 тысяч рублей в месяц.

Госдума на этой неделе приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года.

Пенсии работающих пенсионеров должны индексироваться. Об этом в комментарии РИА ФАН заявил депутат Госдумы Василий Власов.

