Полиция вместо экономики? Экс-министр о новом дефицитном бюджете РФ
Андрей Нечаев заявил НСН, что приоритет бюджета на 2021-2023 год сконцентрирован на финансировании правоохранительных органов.
Госдума утвердила трехлетний бюджет с дефицитом более пяти триллионов рублей. Приоритетами основного финансового документа страны стали социальные обязательства государства и здравоохранение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что «все социальные обязательства государство, несмотря на ситуацию с пандемией, с кризисом в экономике, будет выполнять».
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил НСН, что основные направления бюджетной политики государства сохранились и в новом бюджете.
«Из самого бюджета не угадывается кардинальное изменение экономической политики. Глобально, кроме того, что он из профицитного стал дефицитным, кардинального изменения бюджет не претерпел. Как были приоритетными правоохранительные органы, так всё и осталось. Относительно увеличения финансирования экономики, серьезных новаций нет», - уточнил собеседник НСН.
Дефицит бюджета в 2021 году запланирован на уровне 2,75 триллиона рублей (2,4% ВВП). В 2022-м этот показатель составит 1,25 триллиона рублей (1%), а в 2023-м — 1,41 триллиона (1,1%). Компенсировать дефицит бюджета в основном планируется за счет государственных заимствований. На здравоохранение в бюджете предусмотрено 1,12 триллиона рублей в 2021 году. Бюджетом не предусмотрена индексация пенсий, зато есть премии для чиновников.
«Региональные бюджеты трещат по швам, еще хуже обстоят дела с муниципальными бюджетами. Муниципальные образования фактически обезвожены, живут фактически на подачку из региона. И этим людям вряд ли рассчитывать на повышение зарплат приходится. А вот что касается дохода россиян, чьи зарплаты не связаны с бюджетом, то напомню, что у нас тяжелый экономический кризис и рассчитывать на повышение уровня жизни было бы наивно», - напомнил Андрей Нечаев.
Ранее Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 2,8% до 2,5%, несмотря на «признаки здорового восстановления». По оценкам МВФ, ВВП в 2020 году упадет чуть больше, чем ожидалось в октябре. Из-за спада в экономике инфляция может составить 3-3,5%, отметили в организации. В МВФ считают, что Центробанку России следует проводить более мягкую политику.
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