Полиция вместо экономики? Экс-министр о новом дефицитном бюджете РФ

Госдума утвердила трехлетний бюджет с дефицитом более пяти триллионов рублей. Приоритетами основного финансового документа страны стали социальные обязательства государства и здравоохранение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что «все социальные обязательства государство, несмотря на ситуацию с пандемией, с кризисом в экономике, будет выполнять».

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил НСН, что основные направления бюджетной политики государства сохранились и в новом бюджете.

«Из самого бюджета не угадывается кардинальное изменение экономической политики. Глобально, кроме того, что он из профицитного стал дефицитным, кардинального изменения бюджет не претерпел. Как были приоритетными правоохранительные органы, так всё и осталось. Относительно увеличения финансирования экономики, серьезных новаций нет», - уточнил собеседник НСН.