Пенсии в России вырастут на 7,3% с 1 января 2025 года
Российские пенсии увеличатся на 7,3% с 1 января 2025 года, в соответствии с прогнозным уровнем инфляции. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета Социального фонда России, внесенному в Госдуму.
При этом впервые с 2015 года будут проиндексированы выплаты для работающих пенсионеров, а средний размер пенсии по старости увеличится с 21000 рублей до 24000 рублей.
При этом социальные пенсии с 1 апреля 2025 года увеличатся на 14,75% в связи с увеличением федерального прожиточного минимума для пенсионеров, до 15500 рублей. Их смогут получить оставшиеся без кормильца граждане, инвалиды и лица, которые не накопили достаточного трудового стажа для страховой пенсии.
В 2025 году на меры социальной поддержки, а также выплату страховых пособий и пенсий потратят около 17 трлн рублей, что составляет 7,9% ВВП. Нынешний вариант закона о бюджете предусматривал увеличение страховых пенсий на 4,5% с 1 февраля и на 2,2% с 1 апреля. Это на 6,8% меньше предусмотренного новым вариантом.
Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб заявила, что россияне-пенсионеры, которые достигли возраста 80 лет, получат фиксированную удвоенную выплату к страховой пенсии по старости.
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