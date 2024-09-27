В России проиндексируют пенсии военным и зарплаты госслужащим
Пенсии военным пенсионерам проиндексируют в октябре на 5,1%. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, пишет Telegram-канал нижней палаты парламента.
Как отметил Володин, индексация затронет около 2,8 млн человек.
«Выполнение социальных обязательств — это безусловный приоритет государства», — подчеркнул председатель Госдумы.
Кроме того, с октября вырастут на 5,1% зарплаты работников федеральных государственных учреждений. Меры коснутся медработников клинических центров, сотрудников федеральных вузов, гидрометеорологической службы, федеральных учреждений науки, культуры, медико-социальной экспертизы.
Ранее член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что после индексации средняя пенсия для военнослужащих составит около 42 тысяч рублей, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru