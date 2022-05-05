В Раде предложили запретить использование российского рубля на Украине

Законопроект о запрете оборота российского рубля на территории Украины был зарегистрирован в Верховной раде, сообщает агентство Укринформ.

Отмечается, что в таком случае рубль будет запрещен на территории Украины, а также ля трансграничных переводов и перемещений на период введения в стране военного положения.

При этом предлагается вывести из гражданского оборота активы, выраженные в рублях, которые принадлежат резидентам РФ или «резидентам Украины, находящимся под контролем резидентов России».

Законопроект предполагает запрет допуска к торгам финансовым инструментам, которые выражены в российских рублях.

Ранее украинский депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канале заявил, что Верховная рада одобрила законопроект, расширяющий основания для запрета в стране пророссийских политических партий.



