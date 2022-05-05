В Раде предложили запретить использование российского рубля на Украине
Законопроект о запрете оборота российского рубля на территории Украины был зарегистрирован в Верховной раде, сообщает агентство Укринформ.
Отмечается, что в таком случае рубль будет запрещен на территории Украины, а также ля трансграничных переводов и перемещений на период введения в стране военного положения.
При этом предлагается вывести из гражданского оборота активы, выраженные в рублях, которые принадлежат резидентам РФ или «резидентам Украины, находящимся под контролем резидентов России».
Законопроект предполагает запрет допуска к торгам финансовым инструментам, которые выражены в российских рублях.
Ранее украинский депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канале заявил, что Верховная рада одобрила законопроект, расширяющий основания для запрета в стране пророссийских политических партий.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 011 / сут.
Умерли
377 тыс.+139 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+8 723 / сут.
- СМИ: Антироссийские санкции могут оставить немцев без автомобильных шин
- Власти Испании отпустили под подписку блогера Шария
- Журналы Cosmopolitan, Esquire и Men’s Health сменят названия в РФ
- В Раде предложили запретить использование российского рубля на Украине
- Путин раскритиковал качество информации в «Википедии»
- Компания Mondi решила продать свой российский завод по производству бумаги
- СМИ: московский депутат Бер попал под полицейскую проверку из-за поста о Буче
- Лукашенко назвал спецоперацию на Украине «затянувшейся»
- Ветеран «Альфы»: Россия не согласится обменять мирных жителей на еду для боевиков на «Азовстали»
- СМИ: На границе Украины и Приднестровья слышна стрельба
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru