«Мы планируем выплату пенсий и зарплат в рублях, на данный момент пока еще в большинстве своем гривна в обращении. Но торговые предприятия и предприниматели, мы с ними поработали, и они откликнулись», — сказал Сауленко.

Мэр пояснил, что пенсии выплатят за счет средств городского бюджета, который формируется на основании упрощенного налогового кодекса.

По словам чиновника, администрация работает с бизнес-сообществом, чтобы ускорить выдачу соответствующих лицензий предпринимателям, которые смогут таким образом уплачивать налог в бюджет Бердянска. Также Сауленко намерен обратиться за помощью к России, чтобы получить дотации.

Ранее на Украине новые власти Херсонской области, освобожденной российскими вооруженными силами, гарантировали поступление воды в Крым, приняли решение войти в рублевую зону и исключили возвращение в состав «нацистской Украины». На фоне этих заявлений область подверглась обстрелам со стороны украинских военных.

