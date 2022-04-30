Мэрия Бердянска начнет расчеты пенсий и зарплат в рублях
В мэрии украинского Бердянска планируют выдавать зарплаты и пенсии в российских рублях. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра города Александр Сауленко, сообщает РИА Новости.
«Мы планируем выплату пенсий и зарплат в рублях, на данный момент пока еще в большинстве своем гривна в обращении. Но торговые предприятия и предприниматели, мы с ними поработали, и они откликнулись», — сказал Сауленко.
Мэр пояснил, что пенсии выплатят за счет средств городского бюджета, который формируется на основании упрощенного налогового кодекса.
По словам чиновника, администрация работает с бизнес-сообществом, чтобы ускорить выдачу соответствующих лицензий предпринимателям, которые смогут таким образом уплачивать налог в бюджет Бердянска. Также Сауленко намерен обратиться за помощью к России, чтобы получить дотации.
Ранее на Украине новые власти Херсонской области, освобожденной российскими вооруженными силами, гарантировали поступление воды в Крым, приняли решение войти в рублевую зону и исключили возвращение в состав «нацистской Украины». На фоне этих заявлений область подверглась обстрелам со стороны украинских военных.
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