Россиянам рассказали, как сформировать капитал для комфортной пенсии

Комфортная пенсия невозможна без самостоятельных накоплений, заявила вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей Юлия Хайдер в разговоре с ОТР. По ее словам, рассчитывать только на государственные выплаты для сохранения привычного уровня жизни в пожилом возрасте недостаточно.

Эксперт считает оптимальным начинать пенсионное планирование в 20-25 лет, сразу после начала карьеры. Ранний старт позволяет использовать эффект сложного процента, когда даже небольшие регулярные отчисления за десятилетия формируют значительный капитал, а также снижает финансовый стресс в будущем.