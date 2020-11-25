В Госдуме рассказали, как санкции США помогают России

«Такая деструктивная политика США ни к чему хорошему не привела, никакого результата не дала. У них подход такой: чем хуже другим – тем лучше США. Но это глубоко ошибочное мнение. Благодаря санкциям, которые уже были введены, мы сняли пелену с глаз с точки зрения иллюзий, доброжелательных намерений США и европейских стран в отношении России. У нас наконец-то включились внутренние резервы в сфере сельского хозяйства, легкой и тяжелой промышленности. Заработали и дают результат предприятия, которые до этого работали «ни шатко - ни валко». Все увеличили внутренние резервы и показали максимальную эффективность», - сказал депутат.

Он также напомнил, что близких друзей у России, кроме армии и флота, нет.

«Не только президент и правительство, но и, по-моему, все наши граждане сосредоточились на наши внутренние резервы, на то, чтобы сделать Россию не на словах, а на деле великой, самодостаточной, мощной державой», - подчеркнул Выборный.

Ранее НСН писала, что США ввели санкции против российских предприятий «Авиазапчасть», «Элекон» и Nilco Group из-за нарушения американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, Сирии и КНДР.

