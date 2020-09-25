Наращивать мускулы. В Госдуме дали рецепт от новых санкций США
За персональными санкциями из-за отравления Навального последуют другие, и противостоять им Россия сможет только с сильной экономикой, заявил в эфире НСН депутат Госдумы Дмитрий Новиков.
В Совете Федерации готовы рассмотреть вопрос об ответных санкциях против сенаторов США, которые предложили законопроект о персональных санкциях против граждан России, подозреваемых в причастности к отравлению Алексея Навального. Такое предложение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в эфире НСН высказал уверенность, что за персональными санкциями из-за отравления Навального последуют другие.
«Пока инициаторы законопроекта в Конгрессе ведут речь о персональных санкциях. Но ясно, что мы будем свидетелями многих этапов этой антироссийской кампании. Секторальные санкции, экономические, политические будут вводиться дальше. Все это отдельные частные шаги на пути решения большой стратегической задачи Запада – удушения Российской Федерации. Поэтому здесь никаких иллюзий питать не следует», - отметил Новиков.
Он посчитал оправданным предложение ввести ответные санкции против американских конгрессменов.
«Коллега Джабаров прав в том смысле, что в дипломатии существует принцип зеркальности. Когда дело касается людей, которые имеют право представлять Российскую Федерацию в том или ином качестве на международной арене, мы вторгаемся в сферу межгосударственных дипломатических связей. После того, как решение будет принято, в зависимости от того, как оно будет выглядеть, можно было бы рассмотреть в России и такой ответ на очередные антироссийские шаги», - пояснил парламентарий.
Он рассказал, когда Российская Федерация сможет по-настоящему и серьезно отвечать на все подобные вызовы.
«Только когда внутри страны произойдут принципиальные изменения. Когда мы возьмем курс на иную социально-экономическую политику, когда должным образом заработает российская экономика, когда поступления в бюджет будут достаточными, чтобы проводить сильную социальную политику, преодолевать бедность, социальный раскол и укреплять вооруженные силы. Мы вступаем в мир, где многие вопросы решаются по бандитским понятиям, где система международных договоров разламывается. А в таких ситуациях защищать свои интересы можно, только имея крепкие мускулы. Если этого не будет, если крепкой экономики не будет, то все разговоры о наших санкциях не будут стоить выеденного яйца», - сказал собеседник НСН.
Поэтому, считает он, приоритет – экономическое развитие, укрепление Российской Федерации.
«Если мы будем продолжать слабеть, то рано или поздно Запад поймет, что с нами можно разговаривать с позиции силы. И реализует свой самый желанный сценарий, который они когда-то уже реализовали в отношении Советского Союза. Ястребам на Западе было бы желательно упразднить Российскую Федерацию с мировой карты. Сейчас это сделать сложно: нам достался от советского наследия слишком серьезный оборонный комплекс, серьезные виды вооружений. Эта сфера продолжает развиваться, но наши оппоненты тоже укрепляют свои вооруженные силы. Запад сам по себе с нашими интересами считаться не будет, если мы не заставим», - заключил депутат.
Ранее в эфире НСН Владимир Джабаров рассказал, что ответные санкции могут быть введены против тех конгрессменов США, которые поддержат санкционный законопроект.
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