Наращивать мускулы. В Госдуме дали рецепт от новых санкций США

Он посчитал оправданным предложение ввести ответные санкции против американских конгрессменов.

«Коллега Джабаров прав в том смысле, что в дипломатии существует принцип зеркальности. Когда дело касается людей, которые имеют право представлять Российскую Федерацию в том или ином качестве на международной арене, мы вторгаемся в сферу межгосударственных дипломатических связей. После того, как решение будет принято, в зависимости от того, как оно будет выглядеть, можно было бы рассмотреть в России и такой ответ на очередные антироссийские шаги», - пояснил парламентарий.

Он рассказал, когда Российская Федерация сможет по-настоящему и серьезно отвечать на все подобные вызовы.

«Только когда внутри страны произойдут принципиальные изменения. Когда мы возьмем курс на иную социально-экономическую политику, когда должным образом заработает российская экономика, когда поступления в бюджет будут достаточными, чтобы проводить сильную социальную политику, преодолевать бедность, социальный раскол и укреплять вооруженные силы. Мы вступаем в мир, где многие вопросы решаются по бандитским понятиям, где система международных договоров разламывается. А в таких ситуациях защищать свои интересы можно, только имея крепкие мускулы. Если этого не будет, если крепкой экономики не будет, то все разговоры о наших санкциях не будут стоить выеденного яйца», - сказал собеседник НСН.

Поэтому, считает он, приоритет – экономическое развитие, укрепление Российской Федерации.

«Если мы будем продолжать слабеть, то рано или поздно Запад поймет, что с нами можно разговаривать с позиции силы. И реализует свой самый желанный сценарий, который они когда-то уже реализовали в отношении Советского Союза. Ястребам на Западе было бы желательно упразднить Российскую Федерацию с мировой карты. Сейчас это сделать сложно: нам достался от советского наследия слишком серьезный оборонный комплекс, серьезные виды вооружений. Эта сфера продолжает развиваться, но наши оппоненты тоже укрепляют свои вооруженные силы. Запад сам по себе с нашими интересами считаться не будет, если мы не заставим», - заключил депутат.

Ранее в эфире НСН Владимир Джабаров рассказал, что ответные санкции могут быть введены против тех конгрессменов США, которые поддержат санкционный законопроект.

