Три российских компании попали под американские санкции по закону об ОМУ

Три российских предприятия попали под санкции США из-за нарушения американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ). Уведомление об ограничениях опубликовано Госдепартаментом США в федеральном реестре американского правительства.

Согласно документу, санкции введены против акционерных обществ «Элекон» и «Авиазапчасть», а также против компании Nilco Group. По данным Вашингтона, предприятия нарушили законодательство об ОМУ в отношении Ирана, Сирии и КНДР. Кроме того, в санкционном списке указаны две китайские компании, отмечает RT.

Решение о применении ограничений действует с 6 ноября. Санкции введены на два года, однако этот срок может быть сокращён или отменён по решению госсекретаря США.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:РоссияСанкции США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры