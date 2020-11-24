Три российских компании попали под американские санкции по закону об ОМУ
Три российских предприятия попали под санкции США из-за нарушения американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ). Уведомление об ограничениях опубликовано Госдепартаментом США в федеральном реестре американского правительства.
Согласно документу, санкции введены против акционерных обществ «Элекон» и «Авиазапчасть», а также против компании Nilco Group. По данным Вашингтона, предприятия нарушили законодательство об ОМУ в отношении Ирана, Сирии и КНДР. Кроме того, в санкционном списке указаны две китайские компании, отмечает RT.
Решение о применении ограничений действует с 6 ноября. Санкции введены на два года, однако этот срок может быть сокращён или отменён по решению госсекретаря США.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+24 326 / сут.
Умерли
37 031+491 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+23 226 / сут.
- Захвативший заложников в Колпино мужчина состоял на учёте в ПНД
- Путин обсудил с лидерами Армении и Азербайджана выполнение соглашения по Карабаху
- Три российских компании попали под американские санкции по закону об ОМУ
- Девять клиник России получили вакцину «ЭпиВакКорона» для пострегистрационных испытаний
- Лукашенко предали анафеме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru