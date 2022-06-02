Пеле обратился к Путину по поводу ситуации на Украине
Легендарный бразильский футболист Пеле в своих соцсетях опубликовал открытое письмо к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации на Украине.
В тексте он назвал российско-украинский конфликт «неоправданным» и не приносящим ничего, кроме боли. По мнению 81-летнего спортсмена, подобные противостояния «могут только разделять народы».
«Давным-давно я пообещал себе, что всегда буду возвышать свой голос за мир. Владимир Путин, сила остановить этот конфликт в ваших руках. В тех самых, которые я жал в Москве во время нашей последней встречи в 2017 году», — написал Пеле.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны, входящие в альянс, должны быть готовы к длительной военной поддержке Украины из-за риска затягивания русско-украинского конфликта.
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