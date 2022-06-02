Пеле обратился к Путину по поводу ситуации на Украине

В тексте он назвал российско-украинский конфликт «неоправданным» и не приносящим ничего, кроме боли. По мнению 81-летнего спортсмена, подобные противостояния «могут только разделять народы».

«Давным-давно я пообещал себе, что всегда буду возвышать свой голос за мир. Владимир Путин, сила остановить этот конфликт в ваших руках. В тех самых, которые я жал в Москве во время нашей последней встречи в 2017 году», — написал Пеле.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны, входящие в альянс, должны быть готовы к длительной военной поддержке Украины из-за риска затягивания русско-украинского конфликта.

