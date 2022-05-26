Генсек НАТО призвал готовиться к затяжному российско-украинскому конфликту
Страны НАТО должны быть готовы к длительной военной поддержке Украины из-за риска затягивания русско-украинского конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, первая задача альянса — помочь Украине в военном плане. Вторая — предотвратить эскалацию. Об этом генсек НАТО рассказал в интервью испанской газете La Vanguardia.
Столтенберг добавил, что если конфликт между Россией и Украиной перерастет в войну между НАТО и Россией, «это принесет гораздо больше разрушений и ущерба всей Европе». Генсек предупредил, что НАТО обязано действовать так, чтобы это не способствовало эскалации.
«Мы ясно даем понять, что НАТО поддерживает Украину, но оно не участвует в войне», — цитирует ТАСС Столтенберга.
Он также отметил, что с начала военной операции России на Украине численность войск альянса на востоке была увеличена до 40 тыс. человек. По его словам, цель этого — не спровоцировать войну, а предотвратить ее.
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