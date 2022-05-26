Госдеп призвал весь мир не отключать Россию от интернета

США призвали ответственные структуры во всем мире не отключать Россию от интернета, сообщает ТАСС.

Лавров: Россия не останется без интернета

Об этом сообщил официальный представитель Госдепа страны Нед Прайс. Он выразил мнение властей о том, что россиян нельзя «лишать доступа к информации», которая должна поступать в страну, а Сеть должна оставаться свободной и открытой в самой России.

По словам дипломата, Вашингтон продолжит поддерживать журналистов в России.

Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов продлил генеральную лицензию, разрешающую американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в Российской Федерации до 30 сентября.

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ФОТО: pixabay.com
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