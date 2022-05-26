Госдеп призвал весь мир не отключать Россию от интернета
США призвали ответственные структуры во всем мире не отключать Россию от интернета, сообщает ТАСС.
Об этом сообщил официальный представитель Госдепа страны Нед Прайс. Он выразил мнение властей о том, что россиян нельзя «лишать доступа к информации», которая должна поступать в страну, а Сеть должна оставаться свободной и открытой в самой России.
По словам дипломата, Вашингтон продолжит поддерживать журналистов в России.
Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов продлил генеральную лицензию, разрешающую американцам платить налоги, сборы и импортные пошлины в Российской Федерации до 30 сентября.
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