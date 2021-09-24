Педанты и самодуры. Как вычислить психа в офисе

Конфисахор объяснил, что в рабочем коллективе должны сосуществовать люди разных психотипов и стилей мышления, чтобы решать поставленные задачи.

«Есть такое понятие как психоценоз, которое является универсальным как в политике, так и в бизнесе. В коллективе должны быть одновременно люди разных психологических типов, разных стилей мышления, иначе они не смогут решать все поставленные задачи, находить все средства для их исполнения. Просто кто-то должен быть спокойным, психологически устойчивым, который даст ситуации дальше развиваться в спокойном, конструктивном русле, и если бы из-за одного психа становились психами все, то человечество давно бы вымерло», - заявил психолог.

Он рассказал, как вычислить психа в трудовом коллективе.

«Обычно это очень педантичные люди, очень пунктуальные, как в поведении, так и в словах, в одежде. Потому что когда у них есть что-то неопределенное, не соответствующее им, то внутренняя тревога начинает выражаться, выходить наружу, уже в поведении, деятельности, отношениях. И поэтому для них очень строгий костюм, очень строгая педантичность является защитным механизмом, как будто они все контролируют. Они перекрывают свою внутреннюю тревожность тем, что они все делают все по правилам, лишь бы не произошло какой-то ошибки. Лишь бы не оказаться в ситуации, когда результат не предопределен», - пояснил доцент.

Но психолог отметил, что тревожные люди в коллективе – не приговор, если рядом есть опытные люди, которые могут перенаправить их эмоции.

«Все люди интуитивные психологи, иначе они не смогли бы друг с другом существовать. И в коллективе должны быть грамотные, опытные люди, которые должны уметь эту тревожность гасить. Нельзя давать тревожным людям находиться в ситуации неопределенности. Им надо давать задачи, которые имеют конкретный значимый видимый результат. Выделяя им понятный набор средств, с помощью которых их можно достичь, определять четкий график труда. Когда у человека есть четкий и понятный алгоритм, тогда и поводов для беспокойства не должно возникать», - заявил Конфисахор.