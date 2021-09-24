Педанты и самодуры. Как вычислить психа в офисе
Психолог Александр Конфисахор рассказал, как определить человека, от которого становится тревожней всему трудовому коллективу.
Доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» поспорил с исследованием, опубликованном в WSJ, согласно которому сотрудники, у которых диагностированы тревожность, депрессия или высокий уровень стресса передадут эти чувства своим новым коллегам.
«Я не считаю, что это универсальное правило. Очень часто это зависит от психологического климата в коллективе, чем он занимается, какие у него задачи и функции, какого психологического типа люди там вместе сосуществуют и сотрудничают. Если в коллективе есть меланхолики, восприимчивые люди, им будет передаваться эта тревожность, но на людей с устойчивой нервной системой это не влияет», - отметил специалист.
Конфисахор объяснил, что в рабочем коллективе должны сосуществовать люди разных психотипов и стилей мышления, чтобы решать поставленные задачи.
«Есть такое понятие как психоценоз, которое является универсальным как в политике, так и в бизнесе. В коллективе должны быть одновременно люди разных психологических типов, разных стилей мышления, иначе они не смогут решать все поставленные задачи, находить все средства для их исполнения. Просто кто-то должен быть спокойным, психологически устойчивым, который даст ситуации дальше развиваться в спокойном, конструктивном русле, и если бы из-за одного психа становились психами все, то человечество давно бы вымерло», - заявил психолог.
Он рассказал, как вычислить психа в трудовом коллективе.
«Обычно это очень педантичные люди, очень пунктуальные, как в поведении, так и в словах, в одежде. Потому что когда у них есть что-то неопределенное, не соответствующее им, то внутренняя тревога начинает выражаться, выходить наружу, уже в поведении, деятельности, отношениях. И поэтому для них очень строгий костюм, очень строгая педантичность является защитным механизмом, как будто они все контролируют. Они перекрывают свою внутреннюю тревожность тем, что они все делают все по правилам, лишь бы не произошло какой-то ошибки. Лишь бы не оказаться в ситуации, когда результат не предопределен», - пояснил доцент.
Но психолог отметил, что тревожные люди в коллективе – не приговор, если рядом есть опытные люди, которые могут перенаправить их эмоции.
«Все люди интуитивные психологи, иначе они не смогли бы друг с другом существовать. И в коллективе должны быть грамотные, опытные люди, которые должны уметь эту тревожность гасить. Нельзя давать тревожным людям находиться в ситуации неопределенности. Им надо давать задачи, которые имеют конкретный значимый видимый результат. Выделяя им понятный набор средств, с помощью которых их можно достичь, определять четкий график труда. Когда у человека есть четкий и понятный алгоритм, тогда и поводов для беспокойства не должно возникать», - заявил Конфисахор.
Согласно исследованию американских ученых наиболее опасной считается ситуация, когда самым тревожным человеком в офисе является начальник. Конфисахор рассказал, что сотрудники, думая о возможном увольнении, должны взвешивать все плюсы и минусы от работы.
«Начальники всегда злоупотребляют своим служебным положением. Но все зависит от людей. Если стимулов работать с таким начальником больше, чем внутреннее сопротивление, они будут работать. Если стимулов меньше, чем тот психологический потенциал, который они мобилизуют для работы с ним, то они естественно с этим работать не будут. Ради условной карьеры, хорошего достатка, любимой работы, ради того, что работа недалеко, ради коллектива человек готов мириться даже с самодурством начальника. Если же самодурство начальника гораздо больше, чем получаемое от работы удовольствие, то это перевесит. Люди просто интуитивно представляют, что я готов потерпеть этого идиота, но зато любовница работает рядом со мной, и никто об этом не знает», - пошутил специалист.
Американские ученые рассчитали, что наем специалиста, у которого ранее был диагностирован хотя бы один из этих недугов, увеличивает уровень заболеваемости коллектива (то есть количество сотрудников, которым ставится аналогичный диагноз) примерно на 6%. Еще более «заразны» менеджеры: они увеличили число тревожных сотрудников в новой фирме почти на 9%.
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