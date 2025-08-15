В Курске при ночной атаке ВСУ пострадали 12 человек
Двенадцать человек пострадали в результате атаки ВСУ на Курск минувшей ночью. Об этом сообщил журналистам временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн.
«На данный момент у нас 12 пострадавших. Из них трое амбулаторно, девять находятся в областной больнице», — рассказал чиновник.
Врио губернатора также напомнил, что погибла 45-летняя женщина. Власти пообещали оказать помощь всем пострадавшим.
Ранее украинский беспилотник атаковал жилой дом в Курске. На четырех верхних этажах произошло возгорание, в доме были повреждены квартиры. Кроме того, сгорели несколько автомобилей, сообщает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Последние дни лета? Москвичей ждут два теплых дня перед прохладой с дождями
- В Севастополе один человек погиб при падении строительного крана
- Оверчук анонсировал визит Пашиняна в Россию
- В Курске при ночной атаке ВСУ пострадали 12 человек
- После «Аутсорса»: Онлайн-кинотеатры уличили в отсутствии ярких новинок
- Умерла мать главы Amazon Безоса
- Кинокритики сочли бесполезным прокат 20-летней картины «Зомби по имени Шон»
- Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью «СССР»
- Мишустин: ВВП стран ЕАЭС вырос на 4,4%
- Мессенджер Max внедрил новые меры для защиты пользователей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru