В Курске при ночной атаке ВСУ пострадали 12 человек

Двенадцать человек пострадали в результате атаки ВСУ на Курск минувшей ночью. Об этом сообщил журналистам временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн.

«На данный момент у нас 12 пострадавших. Из них трое амбулаторно, девять находятся в областной больнице», — рассказал чиновник.

Врио губернатора также напомнил, что погибла 45-летняя женщина. Власти пообещали оказать помощь всем пострадавшим.

Ранее украинский беспилотник атаковал жилой дом в Курске. На четырех верхних этажах произошло возгорание, в доме были повреждены квартиры. Кроме того, сгорели несколько автомобилей, сообщает РЕН ТВ.

