Под Рязанью загорелся цех завода «Эластик»
15 августа 202512:04
Возгорание возникло на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Произошел пожар в цеху завода "Эластик"», - рассказал собеседник агентства.
По предварительным данным, пострадали три человека. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
Ранее в Ярославле произошел пожар на производственном предприятии, огонь распространился на площади 4,5 тысячи квадратных метров, напоминает «Свободная пресса».
