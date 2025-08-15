Под Рязанью загорелся цех завода «Эластик»

Возгорание возникло на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Произошел пожар в цеху завода "Эластик"», - рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадали три человека. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее в Ярославле произошел пожар на производственном предприятии, огонь распространился на площади 4,5 тысячи квадратных метров, напоминает «Свободная пресса».

