В Брисбене высадят 2032 дерева в честь Олимпиады
Посвященные Олимпийским играм 2032 года праздничные мероприятия начались в Австралии. Об этом сообщили в Олимпийском комитете России (ОКР).
Отмечается, что в Брисбене состоялись различные торжества. На них присутствовали местные жители, спортсмены и руководство организационного комитета Олимпиады.
В рамках экологической акции в Брисбене высадят 2032 дерева до 5 сентября. Первые саженцы уже появились около озера Кавана, их высадили мэр Саншайн-Кост Розанна Натоли и местные спортсмены.
Олимпийские игры состоятся в Брисбене 23 июля-8 августа 2032 года.
Между тем министр спорта России, президент ОКР Михаил Дегтярев заявил, что РФ готова провести Олимпиаду в стране, пишет «Свободная пресса».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru