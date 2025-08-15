Умерла мать главы Amazon Безоса
Мать основателя Amazon Джеффа Безоса Жаклин Безос умерла в возрасте 78 лет. Об этом миллиардер сообщил в личном блоге.
Женщина ушла из жизни 14 августа в своем доме в Майами.
«После долгой борьбы с деменцией с тельцами Леви мама скончалась в окружении тех, кто ее любил: детей, внуков и моего отца», — заявил Безос.
Жаклин Безос и ее супруг Мигель были соучредителями и спонсорами собственного фонда. В 2020 году у женщины обнаружили деменцию с тельцами Леви, тем не менее, Жаклин продолжала благотворительную деятельность.
Ранее Джефф Безос женился на 55-летней телеведущей Лорен Санчес, пишет 360.ru.
