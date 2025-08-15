В Севастополе один человек погиб при падении строительного крана

Строительный кран рухнул в Севастополе, есть жертвы. Об этом сообщает МЧС города.

Инцидент произошел в районе проспекта Октябрьской Революции. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 10.04.

«К сожалению, 1 человек погиб, двое получили травмы», — указали в МЧС.

На месте работают спасатели и бригады медиков.

