В Севастополе один человек погиб при падении строительного крана
15 августа 202511:05
Строительный кран рухнул в Севастополе, есть жертвы. Об этом сообщает МЧС города.
Инцидент произошел в районе проспекта Октябрьской Революции. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 10.04.
«К сожалению, 1 человек погиб, двое получили травмы», — указали в МЧС.
На месте работают спасатели и бригады медиков.
Ранее на трассе между Севастополем и Бахчисараем столкнулись автомобиль «ВАЗ» и микроавтобус, погибли четыре человека, пишет «Свободная пресса».
